Διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στο Ρέντη. Η διαδικασία συνεχίζεται στις 14 Ιανουαρίου, με βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Τη διακοπή της δίκης για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια από ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντη, αποφάσισε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 14 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης τις 10:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου 2025 και διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός των φυλακών Κορυδαλλού, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων και της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί 147 κατηγορούμενοι, με τους περισσότερους να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή και δράση σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην οργάνωση αποδίδονται, μεταξύ άλλων, εκρήξεις, εκβιασμοί και σειρά σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Kάποιοι εξ αυτών διώκονται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης και χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για υποκίνηση αθλητικής βίας.

Στους κατηγορούμενους αποδίδεται ότι, με συντονισμένες ενέργειες, προετοίμασαν και προκάλεσαν τα επεισόδια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

