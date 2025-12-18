Επιβάτης μπήκε σε πτήση χωρίς χαρτιά, αλλά τον κατάλαβαν επειδή το αεροπλάνο ήταν γεμάτο

Ένας ταξιδιώτης επιβιβάστηκε σε πτήση της British Airways στο Χίθροου χωρίς εισιτήριο, κάρτα επιβίβασης ή διαβατήριο, αλλά δεν τον πήρε κανένας χαμπάρι.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας επιβιβάστηκε στην πτήση στις 7:20 π.μ. της British Airways με προορισμό το Όσλο το περασμένο Σάββατο (13/12) και ακολουθώντας κολλητά άλλους ταξιδιώτες, κατάφερε να περάσει από τον έλεγχο ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια παρέκαμψε τους ελέγχους στην πύλη αναχώρησης.

Πώς αποκαλύφθηκε

Κι ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι την καμπίνα του αεροπλάνου, έγινε τελικά αντιληπτός όταν Airbus A320 γέμισε. Το πλήρωμα τον κατάλαβε επειδή άλλαζε διαρκώς θέσεις ψάχνοντας για κάποια που θα έμενε κενή. Μάλιστα, δεν είχε κανένα ταξιδιωτικό έγγραφο να προσκομίσει όταν το πλήρωμα του ζήτησε τα χαρτιά του.

Πηγές του αεροδρομίου ανέφεραν ότι ο άνδρας συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία, παρότι είχε περάσει από πλήρη έλεγχο ασφαλείας πριν φτάσει στην πύλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσποιήθηκε ότι ανήκε σε οικογενειακή ομάδα στον τελικό έλεγχο διαβατηρίων, «χάθηκε» μέσα στο πλήθος καθώς ελέγχονταν τα έγγραφά τους πριν από την επιβίβαση.

Ένα από τους επιβάτες, που βρισκόταν στην πτήση και καθόταν στην πρώτη σειρά του αεροσκάφους, είδε το περιστατικό να εκτυλίσσεται. Είπε στην «The Telegraph» ότι ο άνδρας περιφερόταν στην καμπίνα όσο συνεχιζόταν η επιβίβαση, μέχρι που μέλη του πληρώματος συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε κάρτα επιβίβασης.

Παρότι πέρασε τους ελέγχους για απαγορευμένα αντικείμενα, δεν τον σταμάτησαν στην πύλη και κατάφερε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο χωρίς να γίνει αντιληπτός. Μόλις εντοπίστηκε, κλήθηκαν στο αεροσκάφος η ασφάλεια του αεροδρομίου και ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι συνόδευσαν τον άνδρα εκτός.

Προκάλεσε καθυστέρηση τριών ωρών

Στη συνέχεια, τα μέλη του πληρώματος έλεγξαν τις θέσεις και έψαξαν τα ντουλάπια αποσκευών πάνω από τα καθίσματα, πριν ζητήσουν από όλους τους νόμιμους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε περαιτέρω ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σκύλων ανίχνευσης, πριν επιτραπεί στους επιβάτες να επιβιβαστούν ξανά. Η πτήση τελικά καθυστέρησε πάνω από τρεις ώρες.

