Ιταλία: Εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει σκουπίδια εκτός κάδων και το πλήρωσε

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση καταγράφηκε στην Κατάνια, όταν οι τοπικές αρχές ανακάλυψαν ότι ένας άνδρας είχε εκπαιδεύσει τον σκύλο του να αφήνει σακούλες απορριμμάτων στον δρόμο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από ανάρτηση της δημοτικής αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο κάμερας ασφαλείας. Στο οπτικό υλικό, ένα μικρόσωμο σκυλί εμφανίζεται να μεταφέρει σακούλα σκουπιδιών και να την αφήνει στην άκρη του δρόμου, προτού απομακρυνθεί ήρεμα από το σημείο.

Οι Αρχές εντόπισαν τον ιδιοκτήτη έπειτα από έρευνα και του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο. Στο μήνυμά τους, οι αστυνομικοί σχολίασαν δηκτικά πως «η ευρηματικότητα δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αγένεια», τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική όχι μόνο παραβιάζει τη νομοθεσία, αλλά επιβαρύνει και το (αστικό) περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν, η πράξη είχε διπλά αρνητικό χαρακτήρα: αφενός ρύπαινε τη γειτονιά, αφετέρου μετέτρεπε τον «τετράποδο φίλο» σε συνεργό μιας αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Το ζώο, φυσικά, δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς ανταποκρινόταν απλώς στην εκπαίδευση που είχε λάβει από τον ιδιοκτήτη του.

Οι δημοτικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

