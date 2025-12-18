Πώς είναι τα 2 τελευταία λεπτά πριν σε «καταπιεί» το ηφαίστειο (vid)

Κάμερα του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ κατέγραψε τα τελευταία της λεπτά, καθώς ηφαίστειο από τη Χαβάη εξαπέλυσε βίαιη έκρηξη, στέλνοντας λάβα και βράχους κατευθείαν στον φακό.

Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως και σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 παρουσιάζει διαλείπουσες εκρήξεις, με ροές λάβας και εκπομπές στάχτης.

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού της Χαβάης και θεωρείται το νεότερο ηφαίστειο της περιοχής. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, περίπου το 90% της επιφάνειάς του έχει καλυφθεί από λάβα μέσα στα τελευταία 1.000 χρόνια.

Το Κιλαουέα πιστεύεται ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 280.000 χρόνια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που εξηγεί τις εκτεταμένες και ήπιες κλίσεις του. Σύμφωνα με τη χαβανέζικη παράδοση, το ηφαίστειο αποτελεί κατοικία της θεότητας Πελεχονούαμεα, η οποία «ζει» στον κρατήρα Χαλεμαουμάου, εκεί όπου, από το 2021, υπάρχει μόνιμη λίμνη λάβας.

Το πείραμα με την κάμερα

Στις 6 Δεκεμβρίου, η δραστηριότητα στον κρατήρα Χαλεμαουμάου κλιμακώθηκε απότομα. Λάβα, λιωμένο υλικό, πέτρες και ογκόλιθοι εκτοξεύονταν σε μεγάλο ύψος, σε μια από τις πιο βίαιες εκρήξεις των τελευταίων μηνών.

Η ένταση ήταν τέτοια που μία από τις ζωντανές κάμερες παρακολούθησης του USGS τέθηκε εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, πριν «σιγήσει», κατέγραψε τα δραματικά λεπτά που προηγήθηκαν της καταστροφής της.

Παραμένει αβέβαιο αν η κατεστραμμένη κάμερα, η οποία είχε εγκατασταθεί τον Μάιο, θα αντικατασταθεί. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό.

«Θα συνεργαστούμε στενά με το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης για να εξετάσουμε μια ασφαλή τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα έκρηξη και τις περιοχές που μπορεί να επηρεαστούν από πτώση ηφαιστειακού υλικού», δήλωσε η γεωλόγος του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων της Χαβάης, Κέιτι Μάλικεν.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, τα συστήματα παρακολούθησης δεν αντικαθίστανται εύκολα. Απαιτούν υποδομές για παροχή ενέργειας, μετάδοση δεδομένων και αντοχή σε ακραίες συνθήκες.