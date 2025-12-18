«Δεν θέλω χρήματα, θέλω δικαίωση»: Τι δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα ένας 22χρονος τραγουδιστής.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο νεαρός τραγουδιστής για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε σήμερα (18/12) στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, όπου κατέθεσε τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Τι δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο 22χρονος

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος από την Ευελπίδων, δήλωσε πως σκοπός του δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτε άλλο πέρα από τη δικαίωσή του. Δείτε ολόκληρες τις δηλώσεις του νεαρού καλλιτέχνη:

H μήνυση του 22χρονου Στέφανου σε βάρος του Μαζωνάκη

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Μετά το τέλος της πρόβας, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία όμως διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Έσπασε χθες τη σιωπή του για πρώτη φορά ο 22χρονος

Ο 22χρονος καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, έσπασε χθες, Τετάρτη, για πρώτη φορά τη σιωπή του, μιλώντας σην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε στις δηλώσεις του, τη δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε από τον πασίγνωστο τραγουδιστή και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 22χρονος στο Buongiorno.

