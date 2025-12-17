Ο τουρίστας είχε άγνοια και... άγιο: Έπιασε με γυμνά χέρια ένα από τα πιο δηλητηριώδη πλάσματα της γης (vid)

Ένας Βρετανός τουρίστας στις Φιλιππίνες κρατούσε και βιντεοσκοπούσε ένα από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα του πλανήτη, χωρίς να το ξέρει.

Διακοπές, παραλία, χαλαρή διάθεση. Ένας Βρετανός άνδρας το ζούσε σε μια ακτή στις Φιλιππίνες όταν πρόσεξε κάτι μικρό να κινείται στην άμμο. Έσκυψε, το σήκωσε και άρχισε να το βιντεοσκοπεί. Ένα «χαριτωμένο μικρό χταποδάκι», όπως πίστευε. Στην πραγματικότητα, κρατούσε στα χέρια του ένα χταπόδι με μπλε δακτυλίους (blue-ringed octopus), ένα από τα πιο δηλητηριώδη πλάσματα της Γης.

Ένα λάθος που θα μπορούσε να είναι μοιραίο

Το blue-ringed octopus είναι μικροσκοπικό και συνάμα εντυπωσιακό. Το μέγεθός του δεν ξεπερνά μια μπάλα του γκολφ και συχνά δεν δείχνει καθόλου απειλητικό. Αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο επικίνδυνο. Το δηλητήριό του περιέχει τετραδοτοξίνη, μια νευροτοξίνη περίπου 1.000 φορές πιο ισχυρή από το κυάνιο. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Ένα και μόνο δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει μυϊκή παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια μέσα σε λίγα λεπτά. Το πιο τρομακτικό στοιχείο είναι ότι το τσίμπημα συχνά δεν πονάει, με αποτέλεσμα το θύμα να μην καταλάβει αμέσως τι έχει συμβεί.

Η προειδοποίηση που δεν είδε

Όταν το blue-ringed octopus νιώθει απειλή, το σώμα του γεμίζει έντονους μπλε δακτυλίους. Είναι ξεκάθαρη προειδοποίηση της φύσης, τύπου «μείνε μακριά μου γιατί δαγκώνω και όταν δαγκώνω, δεν αστειεύομαι...».

Στο βίντεο, αρκετοί παρατήρησαν ότι πράγματι, τα μπλε σημάδια άρχισαν να εμφανίζονται όσο ο τουρίστας το κρατούσε στο χέρι του. Εκείνος, ανήξερος, συνέχισε να το καταγράφει ήρεμα, χωρίς να γνωρίζει ότι φλερτάρει με επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Η συνειδητοποίηση ήρθε αργότερα, όταν το βίντεο ανέβηκε στο διαδίκτυο και τα σχόλια άρχισαν να κατακλύζουν την ανάρτηση.

«Άφησέ το αμέσως», «είσαι σε τεράστιο κίνδυνο», «αυτό είναι από τα πιο δηλητηριώδη ζώα στον κόσμο», έγραφαν δεκάδες χρήστες. Τότε και μόνο κατάλαβε πόσο κοντά είχε φτάσει στο μοιραίο.

