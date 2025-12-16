Οι Big Time Ruhs για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

H Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 θα μείνει για πάντα στις μνήμες των χιλιάδων fans που γέμισαν το Telekom Center Athens προσμένοντας υπομονετικά να δουν επί σκηνής τους αγαπημένους τους Big Time Rush για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Με μια καριέρα που ξεκίνησε το 2009 και συνδέθηκε άμεσα με την ομώνυμη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Nickelodeon, οι Big Time Rush (Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos PenaVega και Logan Henderson) κατάφεραν να κατακτήσουν μονομιάς τις καρδιές του κοινού με τα χαρισματικά φωνητικά τους, τα χορευτικά τους

και την αστείρευτη ενέργειά τους, που υπέγραψαν μια συναυλιακή εμπειρία που θα συνοδεύει όλους όσοι την έζησαν για καιρό.

Το κοινό δικαίως παραληρούσε και συμμετείχε με όλο του το είναι στη μοναδική ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι Big Time Rush ερμηνεύοντας κάθε τραγούδι από κάθε επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς τους στο Nickelodeon, πολλά από τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ζωντανά, δημιουργώντας φρενίτιδα στο Telekom Center Athens.

Η Katelyn Tarver και ο Stephen Kramer Glickman, γνωστοί ως Jo και Gustavo από τη σειρά, συνόδεψαν το συγκρότημα, δημιουργώντας μια επική επανένωση βγαλμένη από τα πιο υγρά όνειρα των Rushers που δεν σταμάτησαν στιγμή να χορεύουν και να τραγουδούν τους στίχους των αγαπημένων τραγουδιών τους, κρατώντας τον πιο σημαντικό και ενεργό ρόλο στο υπερθέαμα που δημιουργήθηκε.

Από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς ήταν, αναμφίβολα, εκείνη κατά την οποία ο Carlos PenaVega επιχείρησε να ξεδιπλώσει τα λιγοστά, αλλά απολύτως γοητευτικά, ελληνικά του, κάνοντας με πλατύ χαμόγελο μια αναφορά σε έναν φίλο του από την Τρίπολη.

Το κοινό αντέδρασε με άκρατο ενθουσιασμό, το χειροκρότημα πήρε μορφή κύματος και, πριν καν σβήσουν τα φώτα της σκηνής, η στιγμή είχε ήδη μεταφερθεί και πολλαπλασιαστεί στο TikTok και το Instagram, ως ένα από τα πιο viral highlights της συναυλίας.

Η συναυλία του boy band που έγινε φαινόμενο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «In Real Life Worldwide» κι έκρυβε στο setlist όλα τα αγαπημένα τραγούδια που λάτρεψε το κοινό τους και περίμενε να ακούσει ζωντανά σε ένα όνειρο που έγινε επιτέλους πραγματικότητα με τη sing along συμμετοχή των χιλιάδων fans τους.

Στο τέλος της συναυλίας ένα πολύχρωμο ανθρώπινο ποτάμι κράτησε το πιο θερμό του χειροκρότημα για μια βραδιά που σφράγισε την πρώτη εμφάνιση των Big Time Rush στην Ελλάδα, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή σελίδα στη συναυλιακή Βίβλο της χώρας.

Eλπίζουμε να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί πολύ σύντομα!

Thank you Kendall, James, Carlos & Logan!

