«Άσε με να φύγω», ξανά (vid)

Ο Χρήστος «Λάγνης» Πανοηλίας και η Ελπίδα Γαδ ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο το διαχρονικό τραγούδι «Άσε με να φύγω».

Τα λόγια αυτά, οι νότες, οι μελωδίες και το ρεφρέν στους διαδρόμους του μυαλού να παίζει ασταμάτητα. Αυτό το τραγούδι μας βρήκε σε ανύποπτη στιγμή. Θα σας γυρίσουμε πολύ πίσω, πριν μπει ο 21ος αιώνας και πριν όλα σωθούν και χαθούν μέσα στον ψηφιακό ωκεανό του διαδικτύου. Καθημερινή, κωμική, τηλεοπτική σειρά παίζει στις οθόνες μας. Οι περιπέτειες τεσσάρων φίλων γεμίζουν την αθώα (;) καθημερινότητά μας. Γελάμε, διασκεδάζουμε και από εκεί που δεν το περιμένουμε, μια ηθοποιός, έκτακτη εμφάνιση, αρχίζει να τραγουδά το «Άσε με να φύγω». Ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της απαντά συνεχίζοντας το κομμάτι και κάπως έτσι εμείς χαλαρώνουμε, «πιανόμαστε» από τη νοσταλγική μας διάθεση και ανάλαφροι προχωράμε.

Δεν θα σας πούμε τη σειρά (κάποιοι μπορεί να καταλάβατε ποια είναι), μια και αυτό που έχει σημασία είναι η διαχρονικότητα του τραγουδιού, οι εικόνες που κουβάλα και που δεν σταματά να μας χαρίζει. Ατμοσφαιρικό, αισθησιακό, τρυφερό κομμάτι που θες να το προφυλάξεις από την ταχύτητα της εποχής. Κι αν το «πειράξεις»; Ας το κάνεις με προσοχή και σεβασμό, ας το κάνεις για να πεις κάτι ουσιαστικό, όπως η Ελπίδα Γαδ και ο Χρήστος «Λάγνης» Πανοηλίας. Οι δυο καλλιτέχνες, με καταγωγή από τη Σύρο, διασκεύασαν το κλασικό τραγούδι και πρόσθεσαν κάτι στη δύναμη και την ομορφιά του.

Η νέα εκδοχή του «Άσε με να φύγω»



Η νέα εκδοχή του «Άσε με να φύγω» -κυκλοφόρησε στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών- πλημμυρίζει από συναίσθημα και λόγο που αφήνεται στον λόγο του συναισθήματος. Η γερή βάση του πρωτότυπου δίνει την έμπνευση και την αφορμή για να «διαβαστεί» η σημερινή πραγματικότητα που εγκλωβίζει σώματα, ψυχές, φύλα, «δυνατούς» και «αδύναμους» ανθρώπους. Ο άνθρωπος λέει «σε μισώ», «σε αγαπώ» και στοn χώρο που μεσολαβεί πριν τις ανάσες εισχωρεί αυτό που δεν περιμένεις, αυτό που δήθεν πολεμάς, δήθεν λατρεύεις, δήθεν αποστρέφεσαι. Και τότε έρχεται το ρεφρέν-κραυγή που σε αγγίζει βαθιά, σε προειδοποιεί, σε διώχνει, σε τραβά, σε σώζει, σε λυτρώνει, σε στέλνει στο φως και στο άγνωστο δικό σου παρόν…

Το να ακούς ξανά το κομμάτι αυτό, που το είπε πρώτα, και το σημάδεψε, η Αλέκα Κανελλίδου (στίχοι Νίκος Ελληναίος, μουσική Γιώργος Μανίκας) είναι σαν να επιστρέφεις σε έναν τόπο που έκλεισε τις ρωγμές, τις φθορές, ανακαινίστηκε και στέκει στο «τώρα» πιο δυνατός και πιο αποφασιστικός. Το ελαφρύ, αέρινο, τραγούδι βρίσκει την αμεσότητα της ραπ και το τελικό αποτέλεσμα είναι ισχυρό και συγκινητικό. Τα λόγια της καρδιάς βρίσκουν αυτά που εκπορεύονται από το οριακό «σήμερα». Και η διασκευή γίνεται για τον καθένα μοναδική.

Πρέπει να το ακούσετε και να το δείτε



Το τραγούδι των Ελπίδα Γαδ, Χρήστου «Λάγνη» Πανοηλία πρέπει να το ακούσεις και να το δεις. Γι’ αυτό και το βίντεο κλιπ του είναι σημαντικό και πανέμορφο, λιτό και ουσιαστικό, συμβολικό, εκφραστικό, ανθρώπινο… Το νέο «Άσε με να φύγω» φωτίζει μια σχέση που παλεύει ανάμεσα στην αγάπη, τον έλεγχο, την εξάρτηση και τη σιωπηλή φθορά. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, το τραγούδι τολμά να αγγίξει τον κυκλικό δρόμο ανάμεσα στο «σ’ αγαπώ» και το «σε μισώ» — μια πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι βιώνουν αλλά λίγοι μιλούν γι’ αυτή. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στον Ιλισό, ένα ποτάμι που άλλοτε πλημμυρίζει κι άλλοτε στερεύει. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως μεταφορά μιας σχέσης που έχει χάσει τον ρυθμό και τη σταθερότητα της. Το νερό που χωρίζει τους δύο ήρωες, όπως φαίνεται στο κάδρο, είναι «όσο απέμεινε» από μια αγάπη που δεν αρκεί πια να τους ενώσει.

Οι δυο καλλιτέχνες, μαζί με τους συνεργάτες τους Λένας Χατζηγρηγορίου και Δημήτρη Κοντιζά, ξεκίνησαν να δημιουργούν αυτή τη διασκευή για να τονίσουν πως η συνεργασία αυτή αποτελεί φόρο τιμής στις ρίζες τους και στη δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε κοινή τους δήλωση τονίζουν πως «είναι σημαντικό για εμάς, τους καλλιτέχνες του νησιού να μιλάμε με ειλικρίνεια για να φέρνουμε προς τα έξω ιστορίες αληθινές, ειδικά όταν προέρχονται από εμπειρίες που πολλοί άνθρωποι της δικής μας κοινωνίας έχουν βιώσει και δεν έχουν φωνή να το πουν». Το τραγούδι και το βίντεο κλιπ συνοδεύονται από τη βαθιά επιθυμία των καλλιτεχνών να συμβάλλουν, έστω και μέσα από την τέχνη, στη συζήτηση γύρω από την ψυχολογική και συναισθηματική βία που μπορεί να υπάρξει σε μια σχέση.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Ελπίδα Γαδ & Χρήστος «Λάγνης» Πανοηλίας

Στίχοι (Original): Νίκος Ελληναίος

Μουσική (Original): Γιώργος Μανίκας

Στίχοι Διασκευής: Χρήστος «Λάγνης» Πανοηλίας

Μουσική Παραγωγή / Arrangement / Sound Design: Δημήτρης Κοντιζάς

Μουσική Παραγωγή / Arrangement / Έγχορδα: Λένα Χατζηγρηγορίου

Ηχογράφηση / Μίξη: Νίκος Μιχαλοδημητράκης – MD Studios

Πρόσθετη Παραγωγή: Δημήτρης MCD Κρητικός

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Κακλαμάνης

Βοηθός Σκηνοθέτη / Ενδυματολόγος: Αλεξάνδρα Τζουανάκη

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Κοντολέων

