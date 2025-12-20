Η «Μεγάλη Άρκτος» των Pindos Atletico

Το ραπ δίδυμο των Mpelafon, Thel, κυκλοφόρησε την πιο ώριμη δουλειά του, το «Ursa Major».

Η αρκούδα βρυχάται και από τα Γρεβενά κατεβαίνει. Ψάχνει φαΐ, καταφύγιο και το νερό που καίει, μεθάει, ζαλίζει και σε κάνει να λες προσευχές ευχές πάνω σ’ ένα μπιτ, σε δύο κρατώντας του χρόνου το μαστίγιο. Ένα χτύπημα, δύο, τρία και τα παλικάρια σκάνε από πλατείες, χωριά, πόλεις, στενά και από γλέντια αληθινά. Τα ποτήρια είναι στο τραπέζι, το νερό το αλκοολούχο δεν κάνει ποτέ λάθος και τα γυαλιά υψώνονται στον αέρα. Με μια κατεβασιά φεύγει το ποτό και όργανα κουρδίζονται, οι κονσόλες στήνονται κάτω από τα δέντρα και μόλις το κρέας πάρει το χρώμα που πρέπει, ο Thel και ο Mpelafon βάζουν τη φανέλα και δίνουν το σύνθημα: «Πάμε να τα κάνουμε όλα Pindos!».

Και ήρθε η στιγμή που τα παλικάρια από τα Γρεβενά το έκαναν ξανά. Νέο άλμπουμ, νέος τίτλος «Ursa Major» και η φάση δεν μπορεί να γίνει πιο… Pindos. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την ουσία του νέου δίσκου θα πούμε αυτό: Παραδοσιακοί ήχοι, γλέντι, ραπ και των μεγάλων παιδιών η χαρά. Εντάξει, έχει κι άλλα αυτό το άλμπουμ, αλλά εμείς καταλάβαμε ότι μόνο οι Pindos θα μπορούσαν να συλλάβουν τη δύναμη του γλεντιού, της παράδοσης και να τα στηρίξουν με ραπ ήχο, λόγο. Η «Μεγάλη Άρκτος» [Ursa Major] κατέβηκε από τα αστέρια και χορεύει!

Ψυχή και αυθεντικότητα



Το «Ursa Major» περιλαμβάνει 11 κομμάτια και εμείς θα πιάσουμε πρώτα τα γιοφύρια. Ποια είναι αυτά; Το intro και το outro. Το «Ragga Vela» και αυτό που έδωσε τον τίτλο του LP. Ακούγοντάς τα (σχεδόν ίδιας διάρκειας) συμπεραίνεις τα εξής γι’ αυτή τη δουλειά των Pindos: το ραπ δίδυμο θέλει να τιμήσει ξανά, πάντα, την καταγωγή του, να μας δώσει αφορμές για γλέντι και μέσα απ’ αυτό ερεθίσματα για προβληματισμό και σκέψη που κινητοποιεί. Όταν ακούς τον Mpel και τον Thel ξέρεις ότι θα σου δώσουν την ψυχή τους και την αυθεντικότητά τους.

Αυτό το άλμπουμ μόνο οι Pindos θα μπορούσαν να το κάνουν και εξηγούμαστε. Το να «φορτώνεις» μια ραπ δουλειά με παραδοσιακά όργανα, ήχους, θέλει προσοχή. Το μέτρο μπορεί να χαθεί και το τελικό αποτέλεσμα να είναι χαοτικό. Οι δυο μάγκες, όμως, από τα Γρεβενά ξέρουν να ισορροπούν το ελληνικό, βαλκανικό, ηχοτοπίο με τους νεωτερισμούς που φέρνει το είδος που υπηρετούν. Ντριλιές, τραπ περάσματα και ρυθμοί που «τρέχουν» γρήγορα και δίνουν ατάκες που σφραγίζουν τα κομμάτια. Οι Pindos δεν σταματάνε για τίποτα και για κανέναν και στη διαδρομή αποκαλύπτουν τη φύση τους, τη φύση του τόπου που κατοικούν και γενναιόδωρα συνομιλούν με αυτούς που δεν έχουν δεύτερες σκέψεις.

Η δημιουργική διαδικασία πήγε ακόμα πιο βαθιά



Το «Ursa Major» έχει προσεγμένη παραγωγή που ξεχωρίζει για την αρμονική ένταξη των κρουστών, πνευστών, εγχόρδων. Βάλτε τώρα την πρόζα και το flow, την ερμηνεία, τη μελωδικότητα που βγάζουν ο Mpel και ο Thel και έχετε ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Σε αυτό το LP η δημιουργική διαδικασία πήγε ακόμα πιο βαθιά για τα δύο αλάνια και εδώ έχουμε κάτι που, αυθαιρετώντας, θα το λέγαμε «έντεχνο παραδοσιακό ραπ»! Στη μουσική παραγωγή βρίσκονται οι Pparanoia & Masla.G, στον νταϊρέ ο Yianz Gountanos, στο βιολί ο Θωμάς Τσιοτίκας, στη λύρα και στο κρητικό μπουλγαρί ο Γιώργος Βέργος, στην κιθάρα ο Σωκράτης Καλαμόπουλος, στην τρομπέτα ο Δημήτρης Χαβλίδης, στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στα φωνητικά η Ράνια Λαμπρακάκη. Και φυσικά υπάρχουν συνεργασίες που ανεβάζουν κι άλλο την ποιότητα του άλμπουμ: Το μεγάλο αλάνι Dani Gambino, η σταθερή αξία που ακούει στο όνομα Μικρός Κλέφτης, ο ταλαντούχος Κάτοχος και ο εξωστρεφής και ταιριαστός Ntavelis (Fundracar).

*Οι Pindos Atletico σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το rapnroll.gr

