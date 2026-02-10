Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα

Έχουν περάσει 11 χρόνια από την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με εισηγητή της αναβάθμισης των P-3B τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο.

Η υπόθεση του αβέβαιου εκσυγχρονισμού παροπλισμένων αεροσκαφών τύπου P-3B του Πολεμικού Ναυτικού είναι μία υπόθεση που «σέρνεται» επί 11 χρόνια, δημιουργώντας ένα κουβάρι από λάθη και παραλείψεις που κάθε τόσο ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, ποτέ όμως δεν έχουν επακριβώς αποκωδικοποιηθεί, ενώ το ελληνικό δημόσιο έχει δαπανήσει 500 εκατομμύρια δολάρια όμως οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν παραλάβει ούτε ένα από τα υπέργηρα αεροσκάφη που το 2015 αποφασίστηκε να επανενεργοποιηθούν...

Σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2026, κι ενώ έχουν περάσει 11 χρόνια από την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με εισηγητή της αναβάθμισης των P-3B τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, ούτε ένα από τα προς εκσυγχρονισμό αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμο, κι ας έχει εκταμιευθεί πάνω από μισό δισ. ευρώ για την υλοποίηση ενός προγράμματος που η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία έλεγε από την αρχή ότι είναι υψηλού ρίσκου και η ολοκλήρωσή του αβέβαιη.

