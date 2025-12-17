5 καθημερινές συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν πως έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση

Όταν η αγάπη για τον εαυτό βρίσκεται συνεχώς σε παρένθεση, οι συμπεριφορές στην καθημερινότητά σου το επιβεβαιώνουν.

Ζούμε σε μια εποχή που «τρέχει» γρηγορότερα από τους δείκτες του ρολογιού - όσο υπερβολικό κι αν αυτό ακούγεται. Η γεμάτη καθημερινότητα, οι προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και η αστείρευτη ανάγκη να ικανοποιήσουμε τους άλλους, δεν μας επιτρέπουν να πατήσουμε για λίγο φρένο και να εστιάσουμε στον εαυτό μας.

Η ταχύτητα της σύγχρονης καθημερινότητας μας στερεί την ευκαιρία να αναλογιστούμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα πλεονεκτήματα και τα μεινοκτήματά μας. Κινούμαστε ρομποτικά, ξεχνώντας να δώσουμε σημασία στις απλές συμπεριφορές και σκέψεις της ημέρας μας.

Όπως υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι, οι συμπεριφορές μας αποτελούν καθρέφτη της προσωπικότητάς μας. Όταν, λοιπόν, έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση - όσο κι αν πιστεύουμε πως αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω - φαίνεται από τον τρόπο που μιλάμε και πράττουμε μέσα στην καθημερινότητά μας.

