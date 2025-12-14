Με μόλις 100 ευρώ, μπορείς να διεκδικήσεις έναν αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο.

Στις 14 Απριλίου του 2026 επιστρέφει για τρίτη φορά, η μοναδική έκδοση της κλήρωσης «1 Picasso for 100 Euros» στην Opera Gallery. Κατά την κλήρωση, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος, ένα αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο πωλείται για μόλις 100 ευρώ, παρ' όλο που η αξία του πίνακα αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η φετινή διοργάνωση θα δωρίσει το ποσό που συγκέντρωσε από τις εισπράξεις των εισιτηρίων στο ίδρυμα Recherche Alzheimer, με σκοπό να ενισχύσει την έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί μια από τις πιο καταστροφικές εκφυλιστικές νόσους που επηρεάζουν πάνω από 35 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, όσοι προλάβουν και αγοράσουν το εισιτήριό τους, αξίας 100 ευρώ, μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για να διεκδικήσουν τον σπάνιο πίνακα του Πικάσο «Tête de femme (1941)».

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr