Αυτή είναι η κατάλληλη ημέρα για να κλείσετε φθηνές πτήσεις
Ανακαλύψτε ποια είναι η φθηνότερη ημέρα για κράτηση πτήσης και πώς να εξοικονομήσετε χρήματα έξυπνα, επιλέγοντας την σωστή μέρα.
Στον κόσμο όπου η ακρίβεια πιέζει τα πορτοφόλια και οι ταξιδιώτες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσουν, οι μύθοι γύρω από τις «μαγικές» ημέρες κράτησης πτήσεων καταρρίπτονται.
Για χρόνια η Τρίτη θεωρούνταν η χρυσή στιγμή για φθηνά εισιτήρια, όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη – και πιο ενδιαφέρουσα.
