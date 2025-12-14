Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα - Δείτε ποια θα παραμείνουν κλειστά

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο με προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται πλέον η αγορά, καθώς από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο τις καθημερινές, αλλά και με προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων τις τρεις τελευταίες Κυριακές πριν από τις γιορτές.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, με τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα να προγραμματίζουν τη λειτουργία τους από τις 11:00 έως τις 16:00, ενώ σε κεντρικά εμπορικά σημεία, πολυκαταστήματα και μεγάλες αλυσίδες το ωράριο ενδέχεται να φτάσει έως τις 18:00 ή και τις 20:00. Αντίστοιχα ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Η εξαίρεση της τελευταίας στιγμής και τα καταστήματα που δεν ανοίγουν

Παρά το γενικό άνοιγμα της αγοράς, προέκυψε μια σημαντική διαφοροποίηση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών ανακοίνωσε ότι τα κρεοπωλεία δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αποτελεί πράξη στήριξης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως τονίζεται, δέχονται έντονη πίεση τα τελευταία χρόνια.

Η ΠΟΚΚ επισημαίνει ότι οι κρεοπώλες βρίσκονται στον πυρήνα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις της αύξησης του κόστους παραγωγής και διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό, καλεί τα σωματεία και τα μέλη της να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους την πρώτη Κυριακή του εορταστικού ωραρίου, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση που αφορά την προστασία της ποιότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά και τις τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Όπως υπενθυμίζουν οι εμπορικοί σύλλογοι, το εορταστικό ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το βασικό ωράριο για την εορταστική περίοδο διαμορφώνεται ως εξής:

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ