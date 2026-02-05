Ο αθόρυβος κίνδυνος του ραδονίου: Πώς το μετράμε στο σπίτι - Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις

Πώς το μετράμε το ραδόνιο στο σπίτι και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας καταγράφονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Τι συμβαίνει στην Αττική.

Καμπανάκι για το ραδόνιο έκρουσε ο καθηγητής Θεραπευτικής - Αιματολογίας - Ογκολογίας και πρώην πρύτανης ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Το ραδόνιο είναι ένα αέριο που προέρχεται από τη γη και επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα καταφέρνει να συσσωρεύεται στα υπόγεια των κτιρίων, όπως εξηγεί ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, χημικός μηχανικός και καθηγητής του ΑΠΘ, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

