Η ευρωπαϊκή χώρα που θα πάει σε δημοψήφισμα για το αν θα επιβάλει πλαφόν στον πληθυσμό της

Το λαϊκό κόμμα SVP φέρνει σε δημοψήφισμα μια πρωτοφανή πρόταση που βάζει «ταβάνι» στον πληθυσμό της Ελβετίας, απειλώντας ακόμα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μία κίνηση που προκαλεί πολιτικό «σεισμό», το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) προωθεί μια αυστηρή ρύθμιση για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Με τον τρέχοντα πληθυσμό να αγγίζει ήδη τα 9,1 εκατομμύρια, η δεξιά παράταξη πιέζει την κυβέρνηση, ώστε να λάβει δραστικά μέτρα πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Η κρίσιμη ψηφοφορία ορίστηκα για τις 14 Ιουνίου και αν εγκριθεί, θα φέρει σαρωτικές αλλαγές στην είσοδο νέων κατοίκων στη χώρα.

Το πλαφόν που διχάζει την Ελβετία

Το σχέδιο του κόμματος προβλέπει σταδιακή θωράκιση των συνόρων. Μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια, το κράτος θα είναι υποχρεωμένο να αρνηθεί την είσοδο σε οποιονδήποτε αλλοδαπό, συμπεριλαμβανομένων όσων ζητούν άσυλο ή ακόμα και μελών οικογενειών που θέλουν να επισκεφθούν τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το κόμμα, η χώρα βιώνει μία «explosión demográfica», που διαλύει τις υποδομές, εκτοξεύει τα ενοίκια και πιέζει αφόρητα τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το ρίσκο της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η επιμονή του SVP στη συγκεκριμένη ατζέντα (η πλειοψηφία του ελβετικού πληθυσμού υποφέρει) θέτει σε κίνδυνο τις πάνω από 120 διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το όριο των 10 εκατομμυρίων θεσπιστεί, η συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων θα τιναχθεί στον αέρα, απομονώνοντας την Ελβετία απ' τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

Παρά το γεγονός ότι το Εκτελεστικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο καταψήφισε την πρωτοβουλία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κοινή γνώμη είναι πλέον πιο θετική σε τέτοιες περιοριστικές πολιτικές σε σχέση με το παρελθόν.

Εάν συγκεντρωθούν περισσότερες από 100.000 υπογραφές από επιλέξιμους ψηφοφόρους εντός 18 μηνών, το ελβετικό σύστημα δημοψηφισμάτων θα επιτρέψει την υποβολή της πρότασης σε δημόσια ψηφοφορία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ