Λεωνίδας Μπαλάφας: Σπάει τη θολούρα της καθημερινότητας

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου (και κάθε Σάββατο, έως 3 Ιανουαρίου) επιστρέφει στον «Σταυρό του Νότου Club».

Η ιστορία έχεις ως εξής. Ό,τι διαβάσετε είναι φανταστικό και έντονα αληθοφανές. Σαν να σας αφηγούμαι ένα τραγούδι και εσείς να ψάχνετε τον ήχο που είναι μοναδικός, καθημερινός. Λοιπόν. Το δρομολόγιο πριν πολλά χρόνια ήταν αυτό: Από λαϊκή συνοικία των Αθηνών ξεκινούσε κάθε πρωί ο γράφων και περνούσε από άγνωστα σοκάκια και δρόμους με μεγάλα ονόματα (κάπου ήταν και ο δρόμος του Ρίτσου). Ο προορισμός ήταν η δουλειά, ο τόπος εργασίας, μανίας, ανίας, βαρεμάρας, πλήξης, ονειροφαντασίας. Σταθμός του ΗΣΑΠ, «Άγιος Νικόλαος», και αναμονή μέχρι να έρθει το τρένο. Στριμωξίδι, κοφτές ανάσες, βλαστήμιες, άδεια βλέμματα. Μία στάση, δύο, τρεις και το βαγόνι αδειάζει. Έξοδος στον «Περισσό». Πέρασμα στη λεωφόρο Ηρακλείου και από κει, κάθετα, προς τον χώρο εργασίας. Δίπλα από τη λεωφόρο κοντέινερ σεισμοπαθών από το 1999! Τα συνηθίζεις, τα κοιτάς, προχωράς και στις λαμαρίνες που οριοθετούσαν το οικόπεδο τους, βλέπεις τις αφίσες με επερχόμενα καλλιτεχνικά γεγονότα. Σαν ένα ημερολόγιο εν κινήσει, σαν ένας ζωντανός καμβάς που ανανεωνόταν σε τακτά διαστήματα. Ε, μια μέρα η επιφάνειά του είχε γεμίσει με ένα όνομα, με μια εικόνα: αυτή του Λεωνίδα Μπαλάφα. Πώς έγινε αυτό κανείς δεν είδε και δεν ξέρει. Ο τύπος ήταν σε κάθε εκατοστό της ασημένιας αντανάκλασης! Ένας ωραία φλου τύπος που σπάει τη θολούρα της καθημερινότητας. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου (ώρα έναρξης 22:30), και κάθε Σάββατο (έως 3 Ιανουαρίου), θα είναι στον «Σταυρό του Νότου Club». Η εισαγωγή τελειώνει. Αν θέλετε, πιστέψτε την.

Εύστοχα τα λέει



Ο Λεωνίδας Μπαλάφας είναι αυτός που γουστάρεις να ακούς όταν στρίβεις για να αποφύγεις την ηχορύπανση και τον βρίσκεις σε ένα στενό που χωρά τις φωνές, τις αγκαλιές και τις γεμάτες ελπίδα αποδράσεις. Εντάξει, του αξίζει και η σκηνή, όπως αυτή του «Σταυρού του Νότου», όμως ακόμα κι αν δεν υπήρχε χώρος οργανωμένος, αυτός θα τον έβρισκε, θα τον δημιουργούσε.

Η στάση του, η μουσική του, η φωνή του ανοίγουν δρόμους και σαν αφίσα πάνω σε αφίσα κολλάνε. Και ναι, ο χρόνος θα αφήσει τη φθορά του, οι ανίδεοι θα πάνε να σκίσουν αυτό που έμεινε, όμως αυτός θα είναι πάντα ένα βήμα, ένα δρομάκι πιο πέρα. Κι αν δεν τον γνωρίζεις και σταθείς δίπλα του, μπορεί να τον ρωτήσεις «ρε φίλε, αυτός ο Μπαλάφας είναι καλός; Λέει τίποτα;». Πολλά λέει, λίγα λέει, εύστοχα τα λέει και τα ερμηνεύει. Η εντύπωση που αποκομίζεις είναι αυτή του ωραίου τύπου, αυτού που αντικαθρεφτίζει το φλου και το κάνει κρυστάλλινο στιγμιότυπο.

Όλα οδηγούν στον «Σταυρό του Νότου»



Κοιτάχτε πώς έχει η φάση αυτή τη στιγμή. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας θα σώσει σειρά ζωντανών εμφανίσεων στον «Σταυρό του Νότου Club». Εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορεί το άλμπουμ του με τίτλο «Λεωνίδας Μπαλάφας Live». Το πρώτο κομμάτι ξεκινά με απεύθυνσή του σε κοινό που βρίσκεται στο «Σταυρό του Νότου». Συνεπώς, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα ίδια μένουν, επιμένουν και στον τόπο τον γνωστό, τον διαχρονικό, γυρνάνε. Και όπως γράφει το ενημερωτικό δελτίο Τύπου (και συμφωνούμε) ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, επιστρέφει στο γνώριμο, ζεστό περιβάλλον… Όταν κάποιος επιστρέφει σε γνώριμα μέρη νιώθει άνετα, ωραία, δυνατά και έτοιμος να δώσει ενέργεια και αγάπη. Ποικιλομορφία στον ήχο, χαρακτηριστική, θερμή, με βάθος, φωνή και μια μπάντα που ξέρει να συνταξιδεύει. Με τον Λεωνίδα Μπαλάφα θα κάνετε το γκρίζο της ημέρας, χρυσό της νύχτας.

INFO

Λεωνίδας Μπαλάφας

Σταυρός του Νότου Club

Από Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο

Ώρα έναρξης: 22:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

Μαζί του:

Παντελής Πέτρου - Μπάσο

Νίκος Ρέτσος - Τύμπανα

Σάββας Τσιώλης - Μπουζούκι

Μάνος Βλοϊτός - Ηλεκτρική κιθάρα

Κυριάκος Πέτρου - Βιολί

Στέφανος Μπόγδος - Λαούτο, Μπουζούκι

Ηχοληψία: Γιώργος Μπότης

Επικοινωνία – Προβολή Media: Zuma Communications

*Ο Λεωνίδας Μπαλάφας σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook