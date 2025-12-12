Οι 28 πιο επιδραστικοί άνθρωποι στην Ευρώπη: Στην κορυφή μη Ευρωπαίος!

Το Politico παρουσίασε τη λίστα με τους 28 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ευρώπη, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει κάποιος που... δεν είναι Ευρωπαίος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η φετινή λίστα του Politico, η οποία καταγράφει τους 28 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στην Ευρώπη. Στην κορυφή δεν βρίσκεται ούτε Ευρωπαίος ούτε θεσμικός παράγοντας της ΕΕ, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εμπλοκή του στις οικονομικές ισορροπίες της Ευρώπης και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας τον φέρνουν στην πρώτη θέση επιρροής σε μια Ήπειρο στην οποία δεν έχει καν εκλεγεί.

Πεντάδα με ισχυρούς παίκτες

Αμέσως μετά τον Τραμπ, η λίστα συνεχίζεται με ηγέτες που επηρεάζουν καθοριστικά την ευρωπαϊκή ατζέντα:

Μέττε Φρέντρικσεν, πρωθυπουργός της Δανίας Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας Μαρίν Λε Πεν, επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας

Η παρουσία αυτών των ονομάτων στην κορυφή αναδεικνύει τη στροφή της Ευρώπης προς ηγεσίες με ισχυρή, συχνά συγκρουσιακή πολιτική επιρροή.

Ο Φάρατζ ψηλότερα από Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν

Έκπληξη αποτελεί και η υψηλή θέση του Νάιτζελ Φάρατζ, πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος βρίσκεται έκτος, ξεπερνώντας τόσο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, που συναντάται μόλις στη 10η θέση. Η κατάταξη αυτή αποτυπώνει την αδυναμία του Στάρμερ να εδραιώσει πολιτική κυριαρχία στη χώρα του, παρά την αλλαγή κυβέρνησης.

Υποχώρηση Μακρόν, άφαντος ανάμεσα σε δεξιούς ο Μητσοτάκης

Σημαντική εντύπωση προκαλεί η 19η θέση του Εμανουέλ Μακρόν, δείχνοντας ξεκάθαρα πως η πολιτική λάμψη του Γάλλου προέδρου βρίσκεται πλέον σε κάμψη.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα δεν έχει καμία παρουσία στη λίστα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμπεριλαμβάνεται στους 28 πιο επιδραστικούς της Ευρώπης. Παρά τις συχνές αναφορές ελληνικών μέσων στην ευρωπαϊκή επιρροή του, το Politico δεν του αποδίδει κανέναν ρόλο που να συγκρίνεται με των υπόλοιπων ηγετών.

Η λίστα του 2024, μάλιστα, κυριαρχείται από πρόσωπα της δεξιάς και της ακροδεξιάς, γεγονός που αναδεικνύει το πόσο χαμηλά κατατάσσεται ο Έλληνας πρωθυπουργός ακόμη και μέσα στο ιδεολογικό του περιβάλλον.

Οι 28 πιο επιδραστικοί άνθρωποι στην Ευρώπη σύμφωνα με το Politico

Ντόναλντ Τραμπ Μέττε Φρέντρικσεν Φρίντριχ Μερτς Μαρίν Λε Πεν Βλαντίμιρ Πούτιν Νάιτζελ Φάρατζ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Μαρκ Ρούτε Τζόρτζια Μελόνι Κιρ Στάρμερ Μάνφρεντ Βέμπερ Βίκτορ Όρμπαν Αλεξάντερ Στουμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Γκαμπριέλ Ζουκμάν Κάγια Κάλας Τερέζα Ριμπέρα Ντάνιελ Εκ Εμανουέλ Μακρόν Μάριο Ντράγκι Αντρέι Μπάμπις Αλέξους Γκρίνκεβιτς Κάρολ Ναβρότσκι Χάιντι Ράιχινεκ Αντρέα Ορσέλ Ρίμα Χασάν Ρομπ Γέτεν Τζάνι Ινφαντίνο

