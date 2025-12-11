Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»

Για σεξιστική επίθεση κατηγορήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενάντια στην Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένταση επικράτησε σήμερα στη Βουλή, ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα κατά την εξέταση του μάρτυρα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, η κυρία Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, ζήτησε από τον κύριο Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό.

