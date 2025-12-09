Τι απαντούν οι πολίτες στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, από την Prorata.

Πραγματοποιήθηκε η δημοσκόπηση από την Prorata για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού της Ναυτεμπορικής και ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα για τον Αλέξη Τσίπρα λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσοι παρακολούθησαν την παρουσίαση στο Θέατρο Παλλάς κάνουν λόγο για μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα τους επόμενους μήνες από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

