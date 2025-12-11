Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Αφιερωμένη στη σύζυγό του πριν την άγρια δολοφονία

Τραγική η τελευταία ανάρτηση του Ρώσου εκατομμυριούχου για τη σύζυγό του, πριν από την απαγωγή και δολοφονία τους.

Τα ακρωτηριασμένα σώματα του κρυπτομεγιστάνα Ρομάν Νόβακ και της συζύγου του, βρέθηκαν στην έρημο του Ντουμπάι, τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την απαγωγή τους, όταν δεν πληρώθηκαν τα λύτρα, ενώ το ζευγάρι υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, υποχρεωμένο να βλέπει ο ένας τα μαρτύρια του άλλου.

Ο 38χρονος Ρομάν παρασύρθηκε από τους απαγωγείς, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι επενδυτές, σε μια βίλα έξω από το Ντουμπάι, στην περιοχή της Χάτα.

Οι απαγωγείς είχαν απαίτηση για «μεγάλα λύτρα» και όταν «δεν πληρώθηκαν» εκτέλεσαν το ζευγάρι, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο Νόβακ έστειλε μια σειρά από απελπισμένα μηνύματα μετά την απαγωγή του, αν και χωρίς αποτέλεσμα.

