Redmi Buds 8 Lite: Τα νέα προσιτά ακουστικά της Xiaomi είναι εδώ

Τα Redmi Buds 8 Lite έφτασαν για να καλύψουν κάθε βασική ανάγκη.

Στον κόσμο των ακουστικών, όπου η ποιότητα συναντά την προσιτή τιμή, τα Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ξεχωρίζουν ως η ιδανική επιλογή για τον σύγχρονο χρήστη που ζει σε ταχείς ρυθμούς και απαιτεί αξιοπιστία. Με τιμή γύρω στα 25-30 ευρώ, τα νέα αυτά TWS ακουστικά φέρνουν premium χαρακτηριστικά σε ένα budget friendly πακέτο, εστιάζοντας σε υψηλές προδιαγραφές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Το δυνατό σημείο τους είναι ο driver 12.4mm με διάφραγμα τιτανίου, που παραδίδει πλούσιο ήχο με «βαθύ» μπάσο, «ζεστά» μεσαία και κρυστάλλινα πρίμα. Υποστηρίζουν SBC και AAC codecs, ενώ μέσω του app Xiaomi Earbuds προσφέρουν 6 EQ modes (Standard, Treble, Bass, Voice, Volume Boost, Custom) για εξατομίκευση.

Η ενεργή ακύρωση θορύβου (Hybrid ANC) φτάνει τα 42dB, εξουδετερώνοντας χαμηλές συχνότητες και θορύβους που δημιουργούνται σε περιοχές όπως τρένα ή μέσα μαζικής μεταφοράς, δημιουργώντας ησυχία για συγκέντρωση στο γυμναστήριο ή σε ένα ταξίδι. Στις κλήσεις, το διπλό μικρόφωνο ενισχύεται από την AI με μείωση θορύβου από τον άνεμο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει κρυστάλλινη μεταφορά της φωνής.

Η μπαταρία τους εντυπωσιάζει επίσης, αφού φτάνει τις 8 ώρες playback ανά φόρτιση ή 36 ώρες με τη χρήση της θήκης μεταφοράς/φόρτισης (+14% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο). Η γρήγορη φόρτιση charge δίνει 2 ώρες λειτουργίας με 10 λεπτά στο ρεύμα, ενώ από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ξεχωρίζει η IP54 αντοχή σε ιδρώτα/νερό και το Bluetooth 5.4 με dual-device pairing/auto-switch για άμεση μετάβαση ανάμεσα σε δύο συσκευές.