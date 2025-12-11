Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

Ποιο χρώμα να επιλέξετε στα λαμπιόνια για να γλιτώσετε την υψηλή κατανάλωση

Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή κλασικό λευκό - τα λαμπάκια είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα. Ποιο ακριβώς θα επιλέξετε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση.

Είναι γνωστό ότι τα LED είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου. Και πολλοί γνωρίζουν επίσης ότι τα χρονόμετρα μπορεί να είναι χρήσιμα.

Γνωρίζατε όμως ότι μπορείτε επίσης να επηρεάσετε την κατανάλωση ενέργειας επιλέγοντας το χρώμα και τη φωτεινότητα;

