Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

Επιμέλεια: Newsroom
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

bet365

Ποιο χρώμα να επιλέξετε στα λαμπιόνια για να γλιτώσετε την υψηλή κατανάλωση

Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή κλασικό λευκό - τα λαμπάκια είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα. Ποιο ακριβώς θα επιλέξετε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση.

Είναι γνωστό ότι τα LED είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου. Και πολλοί γνωρίζουν επίσης ότι τα χρονόμετρα μπορεί να είναι χρήσιμα.

Γνωρίζατε όμως ότι μπορείτε επίσης να επηρεάσετε την κατανάλωση ενέργειας επιλέγοντας το χρώμα και τη φωτεινότητα;

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr

Φόρτωση BOLM...
 