Η Sony προσφέρει δωρεάν στα μέλη του PS Plus τo Assassin’s Creed Mirage και άλλα games (vid)

Απολαύστε το Assassin’s Creed Mirage με το PS Plus

Η Sony ανακοίνωσε τα νέα παιχνίδια που προστίθενται στο PlayStation Plus Game Catalog τον Δεκέμβριο 2025, προσφέροντας στους συνδρομητές Extra και Premium tiers μια πλούσια ποικιλία τίτλων για PS5 και PS4, με highlight το Assassin’s Creed Mirage και το Wo Long: Fallen Dynasty που διέρρευσαν νωρίτερα και επιβεβαιώθηκαν επίσημα.

Αυτά τα blockbuster, μαζί με το «φρέσκο» Skate Story (ήδη διαθέσιμο), το LEGO Horizon Adventures, τα Granblue Fantasy: Relink, Planet Coaster 2, Cat Quest III, Paw Patrol: Grand Prix και Paw Patrol World, θα γίνουν προσβάσιμα από τις 16 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας action-adventure, μάχες σε επίπεδο soulslike, parkour skateboarding, theme park simulation, cat fantasy RPG, παιδικά racing και LEGO spin-off του Horizon, ιδανικά για γονείς και casual gamers.

Το Assassin’s Creed Mirage φέρνει τους fans πίσω στις ρίζες της σειράς με stealth-focused gameplay στη Βαγδάτη του 9ου αιώνα, όπου ο Basim εξερευνά πυκνές πόλεις, αναρριχάται σε μιναρέδες και εκτελεί εκτελέσεις χωρίς τους γεμάτος κόσμους των πιο πρόσφατων games της σειράς, ενώ το Wo Long: Fallen Dynasty από τον Team Ninja συνδυάζει γρήγορο hack-and-slash με dark fantasy στην Κίνα των Τριών Βασιλείων, απαιτώντας ακρίβεια σε boss fights και deep weapon builds για hardcore παίκτες.

Το Skate Story προσθέτει δημιουργικό skateboarding σε σκοτεινό, narrative-driven κόσμο, το Planet Coaster 2 επεκτείνει το management rollercoasters με νέα εργαλεία και το Granblue Fantasy: Relink φέρνει co-op action RPG με anime αισθητική, ενώ τα Paw Patrol games στοχεύουν σε μικρούς λάτρεις των Mighty Pups.

Επιπλέον, οι Premium χρήστες παίρνουν το Soulcalibur III από το PS2 Classic Catalog, ένα εμβληματικό beat ‘em up του 2005 με «βαθύ» roster χαρακτήρων, εξαιρετικό weapon-based combat και customization, που παραμένει πρότυπο arcade μάχης ακόμη και δεκαετίες μετά.