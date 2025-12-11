Xiaomi Tag: Η Xiaomi ετοιμάζει τους δικούς της trackers

Τα Xiaomi Tag ετοιμάζονται για να παρουσιαστούν

Η Xiaomi ετοιμάζει την είσοδό της στην αγορά των trackers εντοπισμού αντικειμένων με το Xiaomi Tag, ένα προϊόν που στοχεύει να ανταγωνιστεί άμεσα το Apple AirTag και το Moto Tag, φέρνοντας προσιτή τεχνολογία σε Android χρήστες μέσω του δικτύου Google Find My Device.

Σύμφωνα με φήμες από κινέζικα Μέσα και insiders, η συσκευή θα παρουσιαστεί επίσημα στις 26 Δεκεμβρίου στην Κίνα, παράλληλα με το Xiaomi 17 Ultra, ένα smartwatch και νέα earbuds, ενώ η διεθνής κυκλοφορία παραμένει ασαφής αλλά υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της φήμης της εταιρείας για value-for-money gadgets.

Το Xiaomi Tag υποστηρίζει UWB (Ultra-Wideband) τεχνολογία, όπως ακριβώς το AirTag, επιτρέποντας ακριβή εντοπισμό σε απόσταση εκατοστών με κατεύθυνση και απόσταση σε πραγματικό χρόνο και είναι ιδανικό για κλειδιά, πορτοφόλια ή βαλίτσες, σε αντίθεση με απλά Bluetooth trackers.

Θα ενσωματώνεται πλήρως στο Google Find My Device network, εκμεταλλευόμενο εκατομμύρια Android συσκευές παγκοσμίως για offline tracking μέσω crowd-sourced σήματος, προστατεύοντας από κλοπές και υποστηρίζοντας δυνατότητα κοινής χρήσης τοποθεσίας.

Η τιμή του αναμένεται κάτω από 25 δολάρια, καθιστώντας το φθηνότερο από τα 29 δολάρια του AirTag και τα 30+ του Moto Tag.