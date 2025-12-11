Το Trust Ozaa mouse προσφέρει άνεση και στυλ (vid)

Το Trust Ozaa+ είναι εδώ και ξεχωρίζει

Η Trust παρουσίασε τα Ozaa Compact και Ozaa+, δύο νέα ποντίκια που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της άνεσης και της παραγωγικότητας στο σύγχρονο γραφείο. Και τα δύο συνδυάζουν premium σχεδίαση, άψογη εργονομία και βιώσιμα υλικά.

Το Ozaa Compact, με πλήρως Trust σχεδιασμό, προσφέρει κομψότητα και ευκολία στη χρήση. Διατίθεται σε τέσσερα μοντέρνα χρώματα -μαύρο, λευκό, μπλε και μωβ- και χάρη στο compact μέγεθός του, είναι ιδανικό για επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει.

Με 60% ανακυκλωμένα πλαστικά και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, απευθύνεται σε όσους θέλουν να δουλεύουν με άνεση και οικολογική συνείδηση.

Το Ozaa+ εξελίσσει το εμβληματικό design της Trust, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες και ανώτερη εμπειρία. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό, ταιριάζει άψογα σε κάθε επαγγελματικό χώρο.

Με multi-device συνδεσιμότητα και ασύρματη λειτουργία, επιτρέπει απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, ενώ η εργονομική του λαβή και ο πλευρικός τροχός κύλισης εξασφαλίζουν άνεση και ακρίβεια όλη μέρα. Κατασκευασμένα και τα δύο από 60% ανακυκλωμένα πλαστικά, τα Ozaa ενσαρκώνουν τη δέσμευση της Trust στη βιωσιμότητα, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και υπευθυνότητα.