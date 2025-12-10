Συναγερμός: Βρέθηκε παρτίδα Disaronno με κομμάτια γυαλιού

Στην ανάκληση παρτίδας του λικέρ Disaronno προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔ ΓΧΚ), για πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συνεχούς αυτοελέγχου της γραμμής παραγωγής της ιταλικής εταιρείας, εντοπίστηκε ανωμαλία σε μία από τις γραμμές εμφιάλωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή παρουσία μικροθραυσμάτων γυαλιού, σε ορισμένη παρτίδα στην ελληνική αγορά.

