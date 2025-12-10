Η στιγμή που ο κατηγορούμενος για το μαχαίρωμα του 14χρονου ακινητοποιείται από αστυνομικούς μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της σύλληψης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται για το μαχαίρωμα του 14χρονου στον Χολαργό. Ο νεαρός διέμενε μαζί με τον πατέρα του σε ξενοδοχείο για να αποφύγει τη σύλληψη, καθώς σε βάρος του είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα.

Σύμφωνα με την εκπομπή Αποκαλύψεις, οι αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι έξω από τον χώρο. Όταν εκείνος βγήκε για να παραλάβει φαγητό και επέστρεψε, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί όρμησαν πάνω του και τον ακινητοποίησαν με λαβή. Αξίζει να σημειωθεί πως τους δύο αστυνομικούς πλαισίωναν τουλάχιστον άλλοι πέντε συνάδελφοί τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος φέρονται να παγίδευσαν τον 14χρονο χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια κοπέλα με την οποία εκείνος συνομιλούσε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ανήλικος είχε δώσει ραντεβού μαζί της, όμως όταν έφτασε στο σημείο βρήκε εκεί την κοπέλα, μία φίλη της και τους δύο κατηγορούμενους.

Οι δράστες τον χτύπησαν και έβγαλαν μαχαίρια, προκαλώντας του τουλάχιστον τρία τραύματα σε κοιλιά και γλουτούς. Το παιδί, αιμόφυρτο, κατάφερε να φτάσει σε καφετέρια της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ.

