Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον ανηψιό του θύματος,τον επιχειρηματία φίλο του και έναν ακόμη άντρα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας καθώς σήμερα, Τετάρτη (10/12) εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης για τον ανηψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον επιστήθιο επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα και ακόμη έναν άντρα, φίλο του εργοδότη των 22χρονων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις των δύο ατομών έγιναν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το φονικό από την ανακρίτρια για ηθική αυτουργία, ενώ ο άντρας που κατηγορείται για συνεργεία ακόμα αναζητείται.

Πριν από λίγο καιρό η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει έρευνα σε καταστήματα στην Αθήνα, τα οποία ανήκουν στον επιχειρηματία που κρατείτε από τις αρχές.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr