Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Για 6η φορά αυτή η ομάδα που αλλάζει τα πάντα έστειλε μήνυμα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Δυναμική ήταν η παρουσία της Stoiximan Wheels of Change στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, με την ομάδα να δίνει και φέτος το παρών στη μεγάλη δρομική διοργάνωση της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ», η Stoiximan συμμετείχε για 3η χρονιά στον θεσμό, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους και ότι η δύναμη της ομαδικότητας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της συμπερίληψης.

Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση της πρωτοβουλίας. Παράλληλα, δεκάδες εθελοντές δρομείς συνόδευσαν αμαξίδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε 30 άτομα με αναπηρία να ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής στον αγώνα.

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, 20 δρομείς συνόδευσαν αμαξίδια, ενώ στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου 10 δρομείς αγωνίστηκαν συνοδεύοντας αμαξίδια, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν η κοινωνία κινείται μαζί, τα εμπόδια μειώνονται.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, τη δύναμη και την πρόοδο. Σε απόλυτη σύνδεση με το μήνυμα της ημέρας, η Stoiximan Wheels of Change ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό, προωθώντας μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να έχουν θέση στη γραμμή εκκίνησης.

Η συμμετοχή στον φετινό Ημιμαραθώνιο αποτέλεσε την τρίτη παρουσία της ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση και συνολικά την έκτη συμμετοχή της Stoiximan Wheels of Change σε μεγάλους μαραθωνίους και ημιμαραθωνίους δρόμους. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 5.000 δρομείς έχουν συμμετάσχει στην ομάδα, στηρίζοντας οργανισμούς που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό και την κοινωνική ένταξη.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Stoiximan Wheels of Change” δημιουργήθηκε με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την κοινωνία γύρω από την ανάγκη για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Stoiximan συνεργάζεται με τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS), τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος», την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή και τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής για άτομα με αναπηρία και εθελοντές σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Σημαντική ήταν και η παρουσία διακεκριμένων αθλητών που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια της Stoiximan Wheels of Change. Μεταξύ αυτών, η Βασιλική Μιλλούση, ο Στέργιος Μπίλας, ο Φώτης Ζησιμόπουλος και ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής παγκόσμιας κλάσης στο τρίαθλο, ο οποίος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Ημιμαραθωνίου σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο της ομάδας Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο συνάντησης για δρομείς, εθελοντές και επισκέπτες, αναδεικνύοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής κοινωνικής αλλαγής και να είναι προσβάσιμος σε όλους.

Γιατί τελικά, όταν μια ομάδα τρέχει μαζί, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα.