Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του και έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

Το έγκλημα που συγκλονίζει την Ελβετία

Ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος κατονομάζεται από τα ελβετικά μέσα ως «Τόμας» λόγω αυστηρών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, πρώην καλλονής και φιναλίστ στα καλλιστεία Miss Switzerland.

Ο άνδρας φέρεται να τη στραγγάλισε πριν την αποκεφαλίσει και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πρωτοφανή ακρωτηριασμό του σώματός της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πως ο λαιμός της Κριστίνα παρουσίαζε έντονο «κοκκινωπό σημάδι από στραγγαλισμό», το οποίο δείχνει ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

