Οι 5 σειρές που δεν χάνουμε με τίποτα τον Δεκέμβριο

Όλοι ξέρουμε βέβαια ποια είναι αυτή η μία, από όλες τις σειρές, που θα παρακολουθήσουμε οι περισσότεροι την περίοδο των γιορτών

Ο Δεκέμβριος είναι πολύ δυνατός μήνας για τις streaming πλατφόρμες. Αν βέβαια θέλεις να περάσεις και μία βόλτα από τον κινηματογράφο, τότε σου προτείνω να δεις Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, για να απολαύσεις μια υπέροχη ελληνική χριστουγεννιάτικη ταινία.

Όσον αφορά τις πλατφόρμες και τις σειρές, εκτός από εκείνες που κρατάμε στη λίστα για μήνες και επιτέλους θα δούμε την περίοδο των γιορτών, επιστρέφουν ορισμένες με νέα σεζόν, αλλά έχουμε και φρέσκες προτάσεις.

Αν και είναι δεδομένο πως την ημέρα των Χριστουγέννων, μία σειρά θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ας δούμε ποιες ακόμα θα δούμε στις πλατφόρμες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr