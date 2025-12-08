To PS5 και το PS5 Pro κυριάρχησαν στις πωλήσεις της Black Friday

Χαμός με τις πωλήσεις των PS5 και PS5 Pro

Το PlayStation 5 κυριάρχησε απόλυτα στις πωλήσεις κονσολών στη Βρετανία κατά την εβδομάδα του Black Friday 2025, κατακτώντας το 62% της αγοράς σύμφωνα με δεδομένα της Nielsen, ενώ οι συνολικές πωλήσεις hardware αυξήθηκαν κατά 14% σε έσοδα και 7% σε μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η επιτυχία οφείλεται στις «επιθετικές» εκπτώσεις της Sony, με το standard PS5 να πωλείται 21% φθηνότερα και την Digital έκδοση 34% χαμηλότερα από τις τιμές δύο εβδομάδες νωρίτερα, ενώ το PS5 Pro έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων εκτός της ημέρας κυκλοφορίας του.

Στα παιχνίδια, το EA Sports FC 26 κυριάρχησε τόσο σε μονάδες όσο και σε έσοδα στην Ευρώπη, ακολουθούμενο από Hogwarts Legacy και Call of Duty: Black Ops 7, με Battlefield 6 και Red Dead Redemption 2 να συμπληρώνουν την κορυφή, ενώ σε έσοδα ξεχώρισαν Pokémon Legends: Z-A, NBA 2K26 και Ghost of Yotei της Sony.

Η δυναμική του PS5 ενισχύθηκε και από πωλήσεις αξεσουάρ όπως το PSVR2, που είχε την καλύτερη εβδομάδα του έτους, σε μια περίοδο που η Sony επωφελήθηκε από την εκτενή βιβλιοθήκη τίτλων της πέμπτης γενιάς της.