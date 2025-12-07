Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στις ελληνικές θάλασσες.

Το επιβατηγό–οχηματαγωγό Ηράκλειον σήκωσε άγκυρα από τη Σούδα το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 1966. Στο κατάστρωμα και στους θαλάμους βρίσκονταν εκατοντάδες επιβάτες που ταξίδευαν προς τον Πειραιά, άλλοι για δουλειά, άλλοι για οικογενειακές υποχρεώσεις, άλλοι απλώς για να βρεθούν στην πρωτεύουσα ενόψει των γιορτών.

Η θάλασσα ήταν ήδη φορτωμένη από άνεμους εντάσεως 8 και 9 μποφόρ, όμως τα δρομολόγια της εποχής σπάνια ακυρώνονταν. Το πλήρωμα ακολούθησε τη ρουτίνα του, οι μηχανές πήραν μπροστά και το πλοίο χάθηκε στο μαύρο του Κρητικού πελάγους.

