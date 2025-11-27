Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things προκάλεσε προσωρινή αστάθεια στο Netflix, καθώς χιλιάδες συνδρομητές μπήκαν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα.

Λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων του Stranger Things, τεράστιος αριθμός συνδρομητών προσπάθησε ταυτόχρονα να συνδεθεί, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να εμφανίσει προσωρινό error σε τηλεοράσεις και άλλες συσκευές.

Αντί για το πρώτο πλάνο της σεζόν, πολλοί είδαν την οθόνη με το μήνυμα σφάλματος. Το πρόβλημα διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και επηρέασε μικρό ποσοστό χρηστών, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Netflix.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Stranger Things «ρίχνει» την πλατφόρμα

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2022 με την πρεμιέρα της 4ης σεζόν. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τη φετινή πρεμιέρα, ο συνδημιουργός Ross Duffer είχε αποκαλύψει ότι το Netflix ανέβασε το bandwidth κατά 30% για να αποφευχθούν προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο ενθουσιασμός του κοινού ξεπέρασε τις προβλέψεις.

Η νέα σεζόν τοποθετείται χρονικά στο φθινόπωρο του 1987. Η παρέα του Hawkins προετοιμάζεται για την τελική αναμέτρηση με τον Vecna, ενώ η πόλη βρίσκεται σε στρατιωτικό αποκλεισμό.

Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας των επεισοδίων

Το Volume 1 είναι ήδη διαθέσιμο στο Netflix, ενώ το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσεις στις 25 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα στην πλατφόρμα και στις κινηματογραφικές αίθουσες.

