«Βιολογικό» δράμα στη Μεγάλη Πρέσπα: Αρσενικές χελώνες ωθούν τις θηλυκές στην αυτοκτονία (vid)

Στην Μεγάλη Πρέσπα, ένας απομονωμένος πληθυσμός από χελώνες οδηγείται στην εξαφάνιση λόγω μιας ακραίας ανισορροπίας, καθώς για κάθε θηλυκό αντιστοιχούν 19 επιθετικά αρσενικά που το καταδιώκουν ασταμάτητα.

Στο ακατοίκητο νησί Γκόλεμ Γκραντ (Άγιος Πέτρος), που βρίσκεται στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα, εξελίσσεται ένα βιολογικό δράμα που απειλεί την ύπαρξη των χερμανικών χελωνών (Hermann's tortoises).

Παρόλο που το νησί φιλοξενεί περίπου 1.000 χελώνες, μια πρόσφατη μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Ecology Letters αποκαλύπτει μια σοκαριστική πραγματικότητα: η αναλογία των φύλων είναι τόσο εκτός ελέγχου που για κάθε μία θηλυκή αντιστοιχούν 19 αρσενικές.

Ο οικολόγος Ντράγκαν Αρσόφσκι, που μελετά την περιοχή από το 2008, αρχικά πίστευε πως πρόκειται για μια υγιή κοινότητα, όμως η συνέχεια των ερευνών αποκάλυψε πως ο πληθυσμός οδεύει σταδιακά προς την ολοκληρωτική εξαφάνιση.

Θάβονται κάτω από τα αρσενικά

Η υπεροχή των αρσενικών έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαρκούς και βίαιης καταδίωξης. Στην προσπάθειά τους να αναπαραχθούν, τα αρσενικά δεν περιορίζονται σε απλές κινήσεις, αλλά επιδεικνύουν μια εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά που μετατρέπει τη ζωή των θηλυκών σε εφιάλτη.

Όταν μια θηλυκή χελώνα εξαντλείται από το κυνήγι, κυριολεκτικά θάβεται κάτω από τα αρσενικά, αναφέρει ο Αρσόφσκι. Στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής διαδικασίας, τα αρσενικά σπρώχνουν, δαγκώνουν (μερικές φορές μέχρι να προκληθεί απώλεια αίματος), καβαλούν και τελικά χτυπούν επίμονα με την αιχμηρή άκρη της ουράς τους τις θηλυκές που προσπαθούν να διαφύγουν, όπως καταγράφεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Τραυματισμοί και πτώσεις από τους βράχους

Οι συνέπειες αυτής της «ερωτικής» πίεσης είναι τραγικές για το μέλλον του είδους στο νησί. Οι θηλυκές χελώνες όχι μόνο έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής και παραμένουν μικρότερες σε μέγεθος, αλλά φέρουν και σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα τρία τέταρτα των θηλυκών του νησιού εμφάνιζαν τραυματισμούς στα γεννητικά τους όργανα. Το πιο ανατριχιαστικό εύρημα, ωστόσο, είναι η παρατήρηση πως ορισμένες θηλυκές, στην απεγνωσμένη τους προσπάθεια να γλιτώσουν από την επίμονη πολιορκία των 19 αρσενικών, καταλήγουν να πέφτουν από τους απόκρημνους βράχους του νησιού στο κενό.

Ένας πληθυσμός χωρίς μέλλον

Αυτό που αρχικά μπορεί να φαινόταν ως μια περίεργη ανισορροπία, αποδεικνύεται μια μη βιώσιμη οικολογική κατάσταση. Η διαρκής σωματική και αναπαραγωγική πίεση εξοντώνει τις λίγες εναπομείνασες θηλυκές, μειώνοντας δραστικά τις πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς κάποια δραστική παρέμβαση ή αλλαγή στις συνθήκες, το Γκόλεμ Γκραντ θα πάψει σύντομα να φιλοξενεί αυτόν τον κάποτε πυκνό πληθυσμό ερπετών, καθώς ο κύκλος της ζωής έχει δώσει τη θέση του σε έναν αγώνα επιβίωσης που οι θηλυκές χελώνες φαίνεται να χάνουν.

