Συγκλονίζει θύμα του Επστάιν: «Οι ''γυναίκες'' του γελούσαν όσο εκείνος με κακοποιούσε σεξουαλικά»

Μια γυναίκα, θύμα του Τζέφρι Επστάιν, σπάει τη σιωπή της περιγράφοντας τη στιγμή που «στρατολογήθηκε» και τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Ένα από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, έσπασε τη σιωπή του περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε και το πώς βιάστηκε επανειλημμένα από τον παιδεραστή και κακοποιητή.

«Ήταν σαν να ήμουν αόρατα δεμένη με χειροπέδες», λέει η 43χρονη Juliette Bryant. «Δεν το είχα πει ποτέ στην οικογένειά μου, δεν είπα ποτέ σε κανέναν τι συνέβη με αυτόν μέχρι που πέθανε».

