Εργαζόμενη «μπουρδουκλώθηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

Ένα μπλεγμένο καλώδιο κάτω από το γραφείο στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει πτώση, τριπλό κάταγμα και δικαστική αποζημίωση.

Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια στον χώρο εργασίας στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει έναν σοβαρό τραυματισμό και μια δικαστική μάχη που κράτησε χρόνια. Μια υπάλληλος στην πόλη Μερίδα της Ισπανίας τραυματίστηκε βαριά όταν σκόνταψε στα καλώδια του υπολογιστή κάτω από το γραφείο της, με το περιστατικό να καταλήγει τελικά στα δικαστήρια.

Η πτώση της προκάλεσε τριπλό κάταγμα στον βραχίονα και οδήγησε σε πολύμηνη αποκατάσταση. Μετά από δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το ατύχημα δεν ήταν απλώς μια ατυχία, αλλά αποτέλεσμα ελλιπούς συντήρησης στον χώρο εργασίας.

Πώς έγινε το ατύχημα στο γραφείο

Το περιστατικό συνέβη στις 2 Μαρτίου 2022 στο Δικαστικό Μέγαρο της Μερίδα. Η εργαζόμενη υπηρετούσε στο Πρωτοδικείο και Ανακριτικό Τμήμα και εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε εφημερία.

Κάτω από το γραφείο της υπήρχαν αρκετά καλώδια υπολογιστών. Κάποια από αυτά μπλέχτηκαν στην καρέκλα της. Όταν προσπάθησε να γείρει προς τα πίσω και να σηκωθεί, το πόδι της πιάστηκε σε ένα από τα καλώδια, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Κάθερες, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού: κάταγμα στο άνω μέρος του βραχίονα σε τρία σημεία.

247 ημέρες αποκατάστασης

Η αποθεραπεία αποδείχθηκε μακρά και επίπονη. Συνολικά χρειάστηκε 247 ημέρες για να αναρρώσει. Από αυτές, οι 136 ημέρες χαρακτηρίστηκαν ως περίοδος με σημαντική αλλά όχι πλήρη απώλεια ποιότητας ζωής, ενώ οι υπόλοιπες 111 ημέρες καταγράφηκαν ως βασική περίοδος αποκατάστασης. Παρότι επέστρεψε στην εργασία της τον Ιούλιο, η πλήρης ιατρική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε μόλις τον Νοέμβριο του 2022, ενώ παράλληλα συνέχιζε φυσικοθεραπείες.

Η υπάλληλος αρχικά ζήτησε αποζημίωση περίπου 31.600 ευρώ από τη διοίκηση. Το αίτημά της απορρίφθηκε σε πρώτο στάδιο, γεγονός που την οδήγησε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε ότι υπήρξε «ανώμαλη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας» και ότι δεν είχαν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Έτσι αναγνώρισε ευθύνη της διοίκησης και επιδίκασε αποζημίωση 20.000 ευρώ.

