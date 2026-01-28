Φόβοι για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Την εμπλοκή του 52χρονου και στη δεύτερη νεκρή εξετάζουν οι αρχές

Ένας 52χρονος άνδρας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης. Οι αρχές εξετάζουν αν εμπλέκεται και στην υπόθεση της σορού 41χρονης στο ίδιο δώμα.

Μετά από δύο περίπου χρόνια ερευνών για την εξαφάνιση 46χρονης γυναίκας στη Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη, 52χρονος άνδρας ομολόγησε ότι την σκότωσε. Παράλληλα, εξετάζεται και η εμπλοκή του στον θάνατο 41χρονης, της οποίας η σορός βρέθηκε στο ίδιο δώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ένας 52χρονος τοξικοεξαρτημένος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τη 46χρονη γυναίκα.

