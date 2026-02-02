Κινηματογραφική ληστεία στο Λονδίνο: Κοσμήματα άρπαξαν σε 60"

Δύο ληστές έσπασαν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου στο Λονδίνο με βαριοπούλα και εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από ένα λεπτό, μπροστά σε περαστικούς.

Σκηνές που θυμίζουν ταινία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο του Λονδίνου, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άρπαξαν πολύτιμα εκθέματα, πριν τραπούν σε φυγή.

Στόχος των δραστών ήταν το κατάστημα Gregory & Co. Η ληστεία σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια περαστικών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Όπως φαίνεται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο ένας από τους ληστές έσπασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα, ενώ ο συνεργός του τραβούσε το τζάμι τη στιγμή που αυτό υποχωρούσε από τα χτυπήματα.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος επιχείρησαν να αντιδράσουν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ένας εργαζόμενος φαίνεται να εκσφενδονίζει αντικείμενο προς τους δράστες, ενώ ένας δεύτερος προσπαθεί να απομακρύνει τα κοσμήματα από τη βιτρίνα. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη ληστεία.

Οι δύο άνδρες συγκέντρωσαν τα κοσμήματα σε τσάντα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, έχοντας ολοκληρώσει την επιχείρησή τους σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Σύμφωνα με το BBC, το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται στην Paved Court, έναν στενό λιθόστρωτο πεζόδρομο με μπουτίκ, καφέ και εστιατόρια, ο οποίος στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί και ως χώρος γυρισμάτων για τη δημοφιλή σειρά της Apple, Ted Lasso. Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

