Την πήγαν στο νεκροτομείο ως πεθαμένη, ξύπνησε στο ψυγείο αλλά κατέληξε

Σοκ στη Βρετανία προκάλεσε ο θάνατος 54χρονης, που μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο, ξύπνησε μέσα στο ψυγείο και πέθανε λίγο αργότερα από εγκεφαλική βλάβη.

Η Olive Martin από το Darlington κατέρρευσε στο σπίτι της στις 13 Οκτωβρίου 2023, με την αστυνομία και τους διασώστες να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι τελευταίοι θεώρησαν πως είχε πεθάνει από κρίση πανικού και αντί να τη μεταφέρουν στα επείγοντα, την πήγαν κατευθείαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της περιοχής.

Εκεί όμως, σύμφωνα με την Metro, το προσωπικό διαπίστωσε πως η γυναίκα ήταν ζωντανή και είχε συνέλθει για λίγο, πριν υποκύψει τελικά σε βαριά εγκεφαλική βλάβη.

Οργή από την οικογένεια: «Για δύο ώρες δεν έλαβε καμία ιατρική βοήθεια»

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, Tom Barclay Semple, τόνισε στην έρευνα: «Έμεινε για δύο ώρες χωρίς καμία μορφή θεραπείας. Αν είχε μεταφερθεί στα επείγοντα, θα μπορούσε να ζει σήμερα».

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, βρέθηκε τοστ στην τοστιέρα της, κάτι που δείχνει ότι ετοιμαζόταν να φύγει για δουλειά όταν συνέβη η κρίση. Η οικογένεια εκτιμά πως η θερμοκρασία του σώματος και το περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ώρας που έχασε τις αισθήσεις της.

Ο ιατροδικαστής Jeremy Chipperfield σχολίασε ότι είναι άγνωστο πόσο έμεινε χωρίς οξυγόνο πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μαρτυρίες που σοκάρουν: «Αντιδρούσε σε ερεθίσματα μέσα στο νεκροτομείο»

Ο James Donnelly από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοανατολικής Αγγλίας είπε στο δικαστήριο: «Η Olive παρουσίασε σημάδια ζωής μέσα στο νεκροτομείο». Ο αστυνομικός John Gray, ανέφερε ότι υπήρξαν «σημάδια εγκεφαλικής λειτουργίας», όπως αντίδραση σε λεκτικά ή φυσικά ερεθίσματα.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση προκάλεσε οργή, η αστυνομία ολοκλήρωσε πέρυσι την έρευνά της χωρίς να ασκηθούν κατηγορίες.

Η θέση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων: «Λυπούμαστε βαθιά για το γεγονός»

Ο Andrew Hodge, διευθυντής παραϊατρικών υπηρεσιών, δήλωσε: «Μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, ξεκινήσαμε έρευνα και ενημερώσαμε την οικογένεια. Λυπούμαστε βαθιά για τη λύπη που προκάλεσε αυτό το γεγονός».

Τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι διασώστες θεώρησαν νεκρή μια γυναίκα που ήταν ακόμη ζωντανή.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς: «Ήταν πολεμίστρια»

Η οικογένεια αποχαιρέτησε την Olive με συγκινητικά λόγια: «Θα τη θυμόμαστε πάντα για την καλοσύνη, την αισιοδοξία και την υπέροχη προσωπικότητά της. Θα μας λείψει βαθιά, ήταν πολεμίστρια».

Η ιατροδικαστική έρευνα έχει αναβληθεί και θα συνεχιστεί στις 30 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με την οικογένεια να ζητά απαντήσεις για το αν η Olive Martin θα μπορούσε να είχε σωθεί αν είχε μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

