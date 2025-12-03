Κολυδάς για την κακοκαιρία που έρχεται: «ECMWF και ICON συμφωνούν σε μεγάλη κλίμακα και σταθερότητα»

Σε τριήμερο επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων οδεύει η χώρα, σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ένα τριήμερο εκτεταμένων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, καθώς τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν αξιοσημείωτη σύγκλιση ως προς την ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο επίμονης αστάθειας, με συγκεκριμένες περιοχές να αναμένονται να δεχτούν πολύ υψηλά ύψη υετού.

Τα ευρωπαϊκά μοντέλα «συμφωνούν», το GFS πιο συγκρατημένο

Το ECMWF και το ICON δείχνουν σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα για το επόμενο τριήμερο, κάτι που, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της πρόγνωσης.

Αντίθετα, το αμερικανικό GFS εμφανίζεται πιο «συγκρατημένο», υποεκτιμώντας τις ποσότητες βροχής – ένα γνώριμο μοτίβο όταν πρόκειται για μεσογειακά συστήματα που ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με το ανάγλυφο της χώρας.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για μεγάλα ύψη υετού

Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο, προκύπτουν πέντε βασικές ζώνες ενδιαφέροντος:

1. Θεσσαλία – Πιερία – Όλυμπος – Δυτική Χαλκιδική

Οι ευρωπαϊκές προσομοιώσεις συγκλίνουν σε μεγάλα ύψη υετού, με την ορογραφία να λειτουργεί ως «επιταχυντής» των φαινομένων. Πρόκειται για τις περιοχές όπου τα μοντέλα δίνουν τα υψηλότερα συνολικά ποσά βροχής.

2. Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Οι προσήνεμες περιοχές στον Ν–ΝΑ άνεμο αναμένεται να δεχτούν σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με όλες τις προσομοιώσεις.

3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Καρπάθιος

Εδώ η συμφωνία ECMWF–ICON είναι εντυπωσιακή, δείχνοντας εκτεταμένο και επίμονο πεδίο υετού σε όλο το νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου.

4. Ιόνιο – Δυτικά ηπειρωτικά

Αν και όχι στο επίπεδο των ανατολικών περιοχών, τα μοντέλα συμφωνούν σε σημαντικές ποσότητες βροχής σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα.

5. Κρήτη (κυρίως τα νότια τμήματα)

Και εδώ διαφαίνεται οργανωμένο πεδίο υετού, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο νότιο κομμάτι του νησιού.

Τι σημαίνει η σύγκλιση των μοντέλων

Όπως επισημαίνει ο Κολυδάς, όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, η πιθανότητα επαλήθευσης αυξάνεται σημαντικά. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο γενικευμένων βροχοπτώσεων, με επίκεντρα τη Θεσσαλία, την Πιερία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και το νοτιοανατολικό Αιγαίο (Κως – Ρόδος).

Σε αναμονή ειδοποιήσεων από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ, ήδη από τις χθεσινές προγνώσεις της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ισχυρών φαινομένων. Οι επίσημες προειδοποιήσεις αναμένεται να εκδοθούν, καθώς τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αυξημένη πιθανότητα έντονων καιρικών γεγονότων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες αναλύσεις και στα επιχειρησιακά μοντέλα της Πολιτικής Προστασίας, ενόψει ενός τριημέρου που πιθανότατα θα δοκιμάσει αρκετές περιοχές της χώρας.