Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες



η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η ενημέρωση από τον Θοδωρή Κολλυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί, από την πλευρά του, για ένα τριήμερο εκτεταμένων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, καθώς τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν αξιοσημείωτη σύγκλιση ως προς την ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο επίμονης αστάθειας, με συγκεκριμένες περιοχές να αναμένονται να δεχτούν πολύ υψηλά ύψη υετού.

Το ECMWF και το ICON δείχνουν σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα για το επόμενο τριήμερο, κάτι που, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της πρόγνωσης.

Αντίθετα, το αμερικανικό GFS εμφανίζεται πιο «συγκρατημένο», υποεκτιμώντας τις ποσότητες βροχής – ένα γνώριμο μοτίβο όταν πρόκειται για μεσογειακά συστήματα που ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με το ανάγλυφο της χώρας.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για μεγάλα ύψη υετού

Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο, προκύπτουν πέντε βασικές ζώνες ενδιαφέροντος:

1. Θεσσαλία – Πιερία – Όλυμπος – Δυτική Χαλκιδική



Οι ευρωπαϊκές προσομοιώσεις συγκλίνουν σε μεγάλα ύψη υετού, με την ορογραφία να λειτουργεί ως «επιταχυντής» των φαινομένων. Πρόκειται για τις περιοχές όπου τα μοντέλα δίνουν τα υψηλότερα συνολικά ποσά βροχής.

2. Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Οι προσήνεμες περιοχές στον Ν–ΝΑ άνεμο αναμένεται να δεχτούν σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με όλες τις προσομοιώσεις.

3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Καρπάθιος

Εδώ η συμφωνία ECMWF–ICON είναι εντυπωσιακή, δείχνοντας εκτεταμένο και επίμονο πεδίο υετού σε όλο το νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου.

4. Ιόνιο – Δυτικά ηπειρωτικά

Αν και όχι στο επίπεδο των ανατολικών περιοχών, τα μοντέλα συμφωνούν σε σημαντικές ποσότητες βροχής σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα.

5. Κρήτη (κυρίως τα νότια τμήματα)

Και εδώ διαφαίνεται οργανωμένο πεδίο υετού, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο νότιο κομμάτι του νησιού.

