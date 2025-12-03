Ο νεαρός έφυγε από τη Βρετανία για τη Ρουμανία, χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του - Τι ανέφερε στην τελευταία κλήση του στο 112

Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια ενός Βρετανού φοιτητή, ο οποίος εξαφανίστηκε κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα, όπου είχε πάει μόνος τους για πεζοπορία, με την τελευταία κλήση του στο 112 να λέει πως υποφέρει από υποθερμία και εξάντληση.

Ο Τζορτζ Σμιθ, 18 ετών, από το Μπρίστολ, στις 23 Νοεμβρίου, όταν έφυγε για πεζοπορία στα πυκνά δάση των βουνών Bucegi της Ρουμανίας και κατευθυνόταν προς το χωριό Bran, όπου βρίσκεται το περίφημο κάστρο του Δράκουλα.

