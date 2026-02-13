Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος που πήρε κρυφά τα κλειδιά του ΙΧ από τους γονείς του

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Λούτσα όταν ΙΧ με τρεις ανήλικους εξετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λούτσα, όταν ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο με τρεις ανήλικους επιβαίνοντες. Το ΙΧ οδηγούσε επίσης ανήλικος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του οχήματος γονέα για να βγει βόλτα με τους φίλους του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο κράσπεδο, τούμπαρε και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου επιβάτη. Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος, καθώς εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο.

Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα τον 15χρονο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τρεις ανήλικοι. Ο οδηγός, επίσης 15 ετών, φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του εν αγνοία του, προκειμένου να βγει βόλτα μαζί με την παρέα του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Σωτήρος, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση σκοτώθηκε ο 15χρονος συνεπιβάτης, ενώ ο ανήλικος οδηγός και ένας ακόμη 16χρονος τραυματίστηκαν. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος στην Λούτσα, με ένα από τα σενάρια που ερευνώνται να είναι η πιθανή ανάπτυξη ταχύτητας, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο το όριο είναι χαμηλό, περίπου 30 χιλιόμετρα την ώρα και πρόκειται για διασταύρωση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο εξετράπη, χτύπησε στο κράσπεδο και στη συνέχεια ανετράπη πριν καταλήξει πάνω στο δέντρο, γεγονός που εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου επιβάτη.

Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με μια μοιραία απόφαση και μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία.

