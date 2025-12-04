Και νέες προσφορές από το PlayStation για να αποκτήσετε χιλιάδες τίτλους και DLCs

Τα End of Year Sales είναι εδώ από το PlayStation.

Το PlayStation Store συνεχίζει τις προσφορές με τα End of Year Deals μετά τις εκπτώσεις Black Friday, δίνοντας την ευκαιρία έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 να αποκτήσετε χιλιάδες τίτλους και DLCs σε μειωμένες τιμές, με αναλυτική λίστα διαθέσιμη στην επίσημη πλατφόρμα.

Ενδεικτικά ξεχωρίζουν μεγάλα ονόματα όπως το Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition, το EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition για PS4 & PS5, το Grand Theft Auto V σε εκδόσεις PS4 & PS5, το Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition, το Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, το Forza Horizon 5 Deluxe Edition, το Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition, το Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, το DOOM: The Dark Ages, το Mortal Kombat 1 Definitive Edition, το Marvel's Spider-Man Remastered και το Crash Bandicoot Crashiversary Bundle.

Πρόκειται για ιδανική περίοδο για gamers να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους, οπότε καλό είναι να ετοιμάσετε τα πορτοφόλια σας και να προχωρήσετε στις κατάλληλες αγορές. Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές του νέου αυτού κύματος του PlayStation εδώ.