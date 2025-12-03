Η Apple κάνει την επιβίβαση στα αεροπλάνα ακόμη πιο απλή

Τα iPhone υποδέχονται μία ακόμη λειτουργία για όσους χρησιμοποιούν αεροπλάνο.

Η Apple λανσάρει νέα λειτουργία Digital ID στο Wallet app, επιτρέποντας στους Αμερικανούς χρήστες να δημιουργούν ψηφιακή ταυτοποίηση από το φυσικό τους διαβατήριο ΗΠΑ, διευκολύνοντας την επαλήθευση ταυτότητας σε πάνω από 250 TSA checkpoints αεροδρομίων για εσωτερικές πτήσεις.

Η διαδικασία είναι απλή: μέσω του iPhone ή Apple Watch (από iPhone 11 και iOS 26.1+), ο χρήστης μπορεί να σκανάρει τη σελίδα του διαβατηρίου με τη φωτογραφία του, να «διαβάσει» το iPhone το ενσωματωμένο chip στο πίσω μέρος για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητά του, να τραβήξει selfie και να κάνει κάποιες κινήσεις με το κεφάλι για βιομετρική επαλήθευση, με όλα τα δεδομένα να κρυπτογραφούνται και να προστατεύονται από Face ID ή Touch ID.

Η λειτουργία ξεκινά σε beta φάση, επιταχύνοντας την ασφάλεια χωρίς φυσικά έγγραφα, αλλά δεν αντικαθιστά το διαβατήριο για διεθνείς πτήσεις.

Η Apple σχεδιάζει επέκταση πέρα από αεροπορικά ταξίδια, με επιχειρήσεις να δέχονται το Digital ID για επαλήθευση ηλικίας και άλλες χρήσεις, ενώ εργάζεται με διεθνείς αρχές για παγκόσμια υποστήριξη σε αεροδρόμια της Ευρώπης και της Ασίας.