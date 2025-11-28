Μισό δισεκατομμύριο PCs δεν αναβαθμίζουν στα Windows 11

Χρήστες διστάζουν να αναβαθμίσουν από τα Windows 10 στα Windows 11.

Περίπου 500 εκατομμύρια υπολογιστές που πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές για αναβάθμιση στα Windows 11 εξακολουθούν να λειτουργούν με Windows 10, αποκαλύπτοντας μια αργή μετάβαση στην νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft. Η Dell, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες hardware, μοιράστηκε αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τονίζοντας ότι η υιοθέτηση των Windows 11 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Οι χρήστες και οι επιχειρήσεις διστάζουν λόγω "κόπωσης αλλαγής", καθώς τα Windows 10 παραμένουν σταθερά και λειτουργικά χωρίς άμεσες βελτιώσεις απόδοσης που να δικαιολογούν τον κόπο. Επιπλέον, παρόλο που αυτές οι συσκευές διαθέτουν συμβατούς επεξεργαστές και TPM 2.0, η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να απαιτεί επιπλέον βήματα ή δοκιμές συμβατότητας λογισμικού, κάτι που αποθαρρύνει ιδιαίτερα τις εταιρείες με μεγάλους στόλους υπολογιστών. Η Dell εκτιμά ότι αυτή η τάση δημιουργεί ευκαιρίες για νέες πωλήσεις hardware, αλλά προβλέπει στασιμότητα στην αγορά PC το επόμενο έτος.

Παράλληλα, άλλα 500 εκατομμύρια PCs είναι μη συμβατά λόγω παλαιών επεξεργαστών ή έλλειψης απαιτούμενων χαρακτηριστικών, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές αναβάθμισης. Με την λήξη της δωρεάν υποστήριξης των Windows 10 στις 14 Οκτωβρίου 2025, οι χρήστες αυτών των μηχανημάτων θα εκτεθούν σε κινδύνους ασφαλείας, εκτός αν επιλέξουν το πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU) της Microsoft, το οποίο κοστίζει επιπλέον.

Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι η Microsoft δυσκολεύεται να πείσει για τα οφέλη των Windows 11 σε σχέση με προηγούμενες μεταβάσεις, όπου οι hardware περιορισμοί ήταν ο κύριος φραγμός. Οι οργανισμοί εκφράζουν ανησυχίες για ransomware και malware μετά την λήξη υποστήριξης, με το 94% να βλέπει αυξημένο κίνδυνο χωρίς ενημέρωση.

