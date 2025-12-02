Βουλή: Αυστηρές ποινές για όπλα, μπαλωθιές και εκρηκτικά

Κατατέθηκε η τροπολογία που αυστηροποιεί ποινές και πρόστιμα για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς και χρήση εκρηκτικών.

Κατατέθηκε την Τρίτη (2/12) στη Βουλή η τροπολογία που ρυθμίζει την οπλοκατοχή, τη μεταφορά και τη χρήση όπλων και εκρηκτικών, καθώς και τις μπαλωθιές, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις» και την υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Με τις νέες διατάξεις αυστηροποιούνται οι ποινές φυλάκισης και τα πρόστιμα για παραβάσεις περί όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών τυφεκίων, πιστολιών και περιστρόφων. Για παράδειγμα, η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, πολεμικού τυφεκίου ή εκρηκτικών επισύρει κάθειρξη και πρόστιμο έως 150.000 ευρώ.

Η τροπολογία εισάγει επίσης περιοριστικά μέτρα για πρόληψη φιλονικιών μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων, προβλέπει την οικειοθελή παράδοση όπλων για άρση ποινικής ευθύνης και θεσπίζει αυστηρές ποινές για άσκοπους πυροβολισμούς και παράνομη χρήση εκρηκτικών.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν φυλάκιση από δύο χρόνια και χρηματικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, ενώ οι υπεύθυνοι καταστημάτων που δεν ειδοποιούν τις αρχές σε περίπτωση μπαλωθιών τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιμο έως 30.000 ευρώ.

Η τροπολογία καλύπτει επίσης την οπλοκατοχή σε δημόσιους χώρους, στρατόπεδα, σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες συναθροίσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς, θέτοντας σαφή όρια και αυστηρές ποινές για παραβάτες.

