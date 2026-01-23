Συνεπιμέλεια: Τι προβλέπει τελικά η τροπολογία που χρησιμοποίησε η Κεφαλογιάννη;
Ποινικολόγος σχολίασε τις συνυποδηλώσεις της τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια από την οποία ωφελήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη.
Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις επικρίσεις για την απόφασή της να κάνει χρήση της πρόσφατης ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη μεταρρύθμιση ζητημάτων για τη συνεπιμέλεια.
Η τροπολογία, που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου, επιτρέπει σε έναν γονέα να ζητήσει εκ νέου εξέταση της υπόθεσης όταν θεωρεί ότι έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής του παιδιού.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Η απάντησή της μετά τον σάλο περί «φωτογραφικού νόμου» για την επιμέλεια των παιδιών της
- «Συμβούλιο Ειρήνης» μόνο για τη Γάζα προτείνει ο Μητσοτάκης: To μήνυμα προς τις ΗΠΑ
- «Ήρθε η ώρα να φύγετε»: Η στιγμή που το 112 χτυπάει στα κινητά όλων των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια (vid)